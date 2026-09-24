El Municipio de General Pueyrredon trabaja en el fortalecimiento de la producción local a través del programa Producto Local. A través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público privado, se lograron incorporar 11 nuevas empresas a esta iniciativa. Con estas incorporaciones, alcanzaron un total de 310 firmas participantes y 13.372 productos registrados con el logotipo que identifica a los productos hechos en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres.

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En comparación al mismo período del año pasado, esto representa un aumento de más del 3,67% en la cantidad de empresas adheridas y la incorporación de un total de 435 nuevos productos registrados. Es una herramienta clave para visibilizar el trabajo de la industria local en diversos rubros como alimentos y bebidas, indumentaria, maquinaria, pesca y química.

Desde la Dirección de Comercio e Industria se acompaña a los productores locales con acciones que potencien la visibilidad de sus emprendimientos y productos, al mismo tiempo que se fomenta el consumo consciente y de cercanía. A su vez, se busca promover circuitos económicos más sostenibles y más oportunidades para el trabajo marplatense.

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Quienes estén interesados en sumarse al programa o conocer más detalles pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/productolocal_, comunicarse al 499-7970 (interno 4347 y 4376), escribir a [email protected] o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en Salta 1842 (5º piso).

La iniciativa también acompaña el desarrollo de empresas con historia local, como la pesquera Marbella. Con una sólida trayectoria en la elaboración de productos, la firma busca consolidar su actividad productiva mediante una futura expansión hacia el Parque Industrial.

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