El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizará mañana una nueva jornada del Programa PREVENIR destinada a estudiantes del nivel secundario del Instituto Argentino Modelo (Yrigoyen 3529). La actividad incluirá contenidos sobre biodiversidad, movilidad urbana, gestión de residuos sólidos y prevención de riesgos cotidianos, adaptados a las problemáticas locales y vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Desde el EMSUR destacaron que desde su lanzamiento en abril, el programa llegó a 2420 alumnos de los niveles primario y secundario mediante 264 disertaciones realizadas en establecimientos educativos municipales, provinciales y privados de General Pueyrredon.

La iniciativa busca promover hábitos sustentables y fortalecer la educación ambiental desde las aulas, con contenidos vinculados con el cuidado del entorno, la prevención y la convivencia en los espacios urbanos.

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Para desarrollar las jornadas, el EMSUR articula el trabajo de sus equipos técnicos de Control de Plagas, Recursos Naturales y Guardaparques. También participan la Secretaría de Salud, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el Observatorio Vial y Defensa Civil.

Las instituciones educativas interesadas en recibir las charlas del Programa PREVENIR pueden solicitar su participación mediante un correo electrónico a [email protected].

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