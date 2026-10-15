El Programa PREVENIR visitará mañana el Instituto Argentino Modelo
La jornada abordará biodiversidad, movilidad urbana, gestión de residuos y prevención de riesgos cotidianos. Las instituciones educativas interesadas en participar pueden solicitar los talleres por correo electrónico.
El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizará mañana una nueva jornada del Programa PREVENIR destinada a estudiantes del nivel secundario del Instituto Argentino Modelo (Yrigoyen 3529). La actividad incluirá contenidos sobre biodiversidad, movilidad urbana, gestión de residuos sólidos y prevención de riesgos cotidianos, adaptados a las problemáticas locales y vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde el EMSUR destacaron que desde su lanzamiento en abril, el programa llegó a 2420 alumnos de los niveles primario y secundario mediante 264 disertaciones realizadas en establecimientos educativos municipales, provinciales y privados de General Pueyrredon.
La iniciativa busca promover hábitos sustentables y fortalecer la educación ambiental desde las aulas, con contenidos vinculados con el cuidado del entorno, la prevención y la convivencia en los espacios urbanos.
Para desarrollar las jornadas, el EMSUR articula el trabajo de sus equipos técnicos de Control de Plagas, Recursos Naturales y Guardaparques. También participan la Secretaría de Salud, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el Observatorio Vial y Defensa Civil.
Las instituciones educativas interesadas en recibir las charlas del Programa PREVENIR pueden solicitar su participación mediante un correo electrónico a [email protected].