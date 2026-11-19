El programa PREVENIR se hará presente este viernes de 9 a 12 en la Escuela Primaria Municipal 12 que se ubica en Bernardo de Irigoyen 4951. Esta iniciativa desarrolla charlas sobre la educación ambiental orientado a alumnos de escuelas primarias y secundaras de todo General Pueyrredon.

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Las charlas se llevan a cabo de forma itinerante en instituciones educativas de la ciudad, los días viernes de cada mes en el mismo horario. El programa imparte una currícula elaborada por especialistas del ente municipal que se adapta a las problemáticas locales, con el objetivo de que los más chicos conozcan su entorno y aprendan a cuidarlo mediante hábitos cotidianos.

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Los docentes interesados en recibir este Programa, pueden solicitarlo por correo electrónico al Departamento de Educación Ambiental escribiendo a [email protected].

Esta iniciativa se desarrolla como parte de las políticas ambientales del Municipio, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con el propósito de promover estilos de vida más sostenibles y ante el creciente interés de la comunidad educativa por la educación ambiental.

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