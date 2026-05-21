El programa PREVENIR, impulsado por el EMSUR, se presentará este viernes de 09:00 a 12:00 en la Escuela Técnica Agraria, con una jornada de educación ambiental destinada a estudiantes de nivel primario y secundario.

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La propuesta consiste en un ciclo de charlas itinerantes que se desarrollan en instituciones educativas públicas y privadas del Partido, con el objetivo de fomentar la concientización, la incorporación de hábitos sustentables y el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

Los encuentros se realizan con una currícula diseñada por especialistas y adaptada a las problemáticas ambientales locales, buscando que los estudiantes conozcan su entorno y aprendan a preservarlo a través de acciones cotidianas.

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El programa comenzó en abril en la Escuela Primaria Nº17 de Félix U. Camet y ya visitó establecimientos municipales Nº1, Nº4 de Cerrito Sur, Nº7 de Las Heras y el Colegio Nuestra Señora de Luján de Batán.

La iniciativa se enmarca en las políticas ambientales del Municipio y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de promover estilos de vida sostenibles ante el creciente interés de la comunidad educativa por estas temáticas.

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De las actividades participan distintas áreas del EMSUR, como Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental, Recursos Naturales y Guardaparques, junto con la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

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Además, intervienen la Secretaría de Salud, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el área de Movilidad Urbana y Defensa Civil, que brindan disertaciones vinculadas a la prevención en la vida cotidiana.

Los docentes interesados en recibir estas charlas pueden solicitar el programa escribiendo al correo electrónico [email protected].