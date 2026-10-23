El programa PREVENIR estará mañana de 9 a 12 en el Instituto Albert Einstein, ubicado en Catamarca 3644, junto a estudiantes del nivel secundario. Creada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), esta iniciativa desarrolla un esquema de charlas sobre educación ambiental orientado a alumnos de escuelas primarias y secundarias del Partido de General Pueyrredon.

Ads

Las charlas se llevan a cabo de forma itinerante en establecimientos públicos y privados de la ciudad, los días viernes de cada mes de 9 a 12. El programa imparte un temario elaborado por especialistas del ente municipal, adaptado a las problemáticas locales, con el objetivo de que los más chicos conozcan su entorno y aprendan a cuidarlo mediante hábitos cotidianos.

Puede interesarte

Los docentes interesados en recibir este Programa, pueden solicitarlo por correo electrónico al Departamento de Educación Ambiental escribiendo a [email protected] .

Esta iniciativa se desarrolla como parte de las políticas ambientales del Municipio, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con el propósito de promover estilos de vida más sostenibles.

De la propuesta participan las áreas de Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental y Recursos Naturales y Guardaparques, pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR, junto con la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Además, se invitó a la Secretaría de Salud municipal, al Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, a Movilidad Urbana y a Defensa Civil, que ofrecen disertaciones sobre formas de prevención en situaciones cotidianas.

Ads

Puede interesarte

Ads