El programa “Cocinas para Crecer” realiza una muestra gastronómica donde emprendedores de Mar del Plata compartirán sus producciones y los resultados del recorrido formativo. Una iniciativa que, a través de clases teóricas y prácticas, busca brindar información técnica en gastronomía.

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La muestra se realizará el viernes 6 de noviembre, de 14.30 a 17.30, en EDEA Comunidad y Energía, ubicada en Mendoza 2800. Una oportunidad única para conocer el trabajo de los emprendedores y acompañar sus iniciativas.

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Durante la jornada, los participantes expondrán una variedad de productos elaborados a lo largo del programa, entre los que habrá preparaciones dulces y saladas, panificados, mermeladas y otras propuestas gastronómicas.

“Cocinas para Crecer” forma parte de un trabajo conjunto entre el Municipio, Camuzzi y la Asociación Conciencia, con el objetivo de lograr ampliar las oportunidades de formación y promover el desarrollo productivo local.

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