El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, informa que el Programa PREVENIR se realizará este este viernes de 9 a 12 en el Instituto Santa Cecilia.

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La iniciativa desarrolla un esquema de charlas sobre educación ambiental orientado a alumnos de escuelas públicas y privadas de todo el Partido de General Pueyrredon. Los encuentros se desarrollan de forma itinerante en establecimientos públicos y privados de la ciudad, los días viernes de cada mes de 9 a 12.

El programa se realiza mediante metodologías elaboradas por especialistas del ente municipal, que se adaptan a las problemáticas locales, con el objetivo de que los más chicos conozcan su entorno y aprendan a cuidarlo mediante hábitos cotidianos.

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Los docentes interesados en recibir este Programa, pueden solicitarlo por correo electrónico al Departamento de Educación Ambiental (educación [email protected]).

De la propuesta participan las áreas de Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental y Recursos Naturales y Guardaparques, pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR, junto con la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Además, se invitó a la Secretaría de Salud municipal, al Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, a Movilidad Urbana y a Defensa Civil, que ofrecen disertaciones sobre formas de prevención en situaciones cotidianas.

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