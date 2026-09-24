El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) continúa con el desarrollo del Plan Mar del Plata 100% LED, una iniciativa de reconversión lumínica que ya beneficia a más de 67.000 vecinos del distrito. De acuerdo con el último informe oficial, el programa registra un avance del 54,76% sobre una meta total de 5000 luminarias, con 2738 artefactos instalados hasta el momento.

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Las obras ya fueron finalizadas en los barrios Villa Primera, Termas Huinco, Don Bosco, San Juan, mientras que actualmente las cuadrillas trabajan en Plaza Peralta Ramos, Colinas de Peralta Ramos y Los Pinares.

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Sobre este último sector informaron que se inició la primera etapa del recambio, al tiempo que el Municipio confirmó el comienzo de las tareas en Estación Norte, donde se prevé la instalación de 157 nuevas luminarias en el área comprendida entre la calle Uruguay y San Juan, Luro y Libertad.

Desde la comuna indicaron que el objetivo del plan es mejorar la eficiencia energética, optimizar la iluminación en la vía pública y reforzar la seguridad en los distintos barrios. Asimismo, recordaron que ante fallas en el servicio, los vecinos pueden realizar reclamos a través de la línea gratuita 147 o mediante la plataforma digital oficial.

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