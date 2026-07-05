Por Martín Zelaya

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Después de años dedicado al periodismo, Germán Alvarez decidió dar un paso que tenía pendiente: publicar su primera novela. Oriundo de Miramar y con una fuerte vinculación con Mar del Plata, el autor presentó El Pozo de Rosas, una obra en la que el paisaje, los silencios y los vínculos entre los personajes tienen tanto peso como la propia trama policial.

En diálogo con El Marplatense, Alvarez explicó que la necesidad de escribir esta historia estuvo atravesada por su relación con la ciudad donde nació.

"Era necesario porque tenía que hacerlo. Tengo impregnado Miramar en todos lados. Volver, ver las caras conocidas, reencontrarme con gente con la que compartí muchas cosas... todo eso fue muy movilizador", contó.

Aunque la historia transcurre en una ciudad ficticia, la inspiración es concreta. El punto de partida fue un lugar que existe en Miramar y que desde hace décadas despierta la curiosidad de los vecinos.

"La novela se llama El Pozo de Rosas. Esa ciudad ficticia está inspirada en Miramar y, puntualmente, en un enorme pozo de un edificio que nunca se construyó. Es un terreno de aproximadamente una hectárea que quedó abandonado desde los años setenta. Siempre me llamó la atención y fue el resorte que catapultó toda la novela", explicó.

La obra combina crímenes, estafas y disputas por el control de un pequeño pueblo. Sin embargo, el autor sostiene que el verdadero eje del libro pasa por otro lado.

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Germán Alvarez presentó su novela en la ciudad de sus amores: Miramar.

"Hay crímenes y estafas, pero lo que realmente transmite la novela es otra cosa. Lo que no dice el texto también habla mucho. Habla de la soledad, de lo que falta, de la confianza y de la amistad. No hay un protagonista único: la ciudad misma es un personaje. También muestra que nadie es completamente bueno ni completamente malo."

Con una extensa trayectoria en medios gráficos, Alvarez reconoce que el periodismo dejó una marca imposible de ocultar en su manera de escribir ficción.

"Soy del palo de la gráfica y el ejercicio de escribir todos los días me sirvió muchísimo. La novela tiene muchos capítulos muy cortos y un pulso periodístico en la forma de narrar. Entiendo que de eso no me puedo desprender."

La historia transcurre en tres momentos distintos: la década del 60, los años 90 y la actualidad. Para reconstruir esos escenarios, la experiencia periodística también fue determinante.

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"La novela está escrita en tres épocas y el trabajo de investigación fue muy importante. Haber sido periodista me facilitó muchísimo poder reconstruir esos contextos."

Tras concretar la publicación de su primer libro, el escritor admite que el mayor desafío fue llegar al final del proceso.

"Terminarla fue un desafío enorme. Ahora quiero que la gente la conozca, que la lea y, si hay un próximo libro, que sea mejor que este."

Ese próximo proyecto ya está en marcha y tendrá a Mar del Plata como escenario.

"Estoy trabajando en otra novela basada en Mar del Plata. Trata sobre un grupo de emprendedores que participa de un curso para convertirse en personas más exitosas. Ya estoy en la etapa final de ese proceso."

Con El pozo de Rosas, Germán Alvarez transforma un rincón olvidado de Miramar en el punto de partida de una historia donde el paisaje, los secretos y las relaciones humanas ocupan un lugar central, mientras comienza a delinear una nueva ficción que tendrá a Mar del Plata como protagonista.