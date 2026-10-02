El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose y los especialistas advierten que su impacto se hará sentir con mayor intensidad durante el último trimestre de 2026. De acuerdo con los pronósticos climáticos, amplias regiones de Argentina podrían registrar precipitaciones superiores a los valores habituales y temperaturas por debajo de lo normal entre octubre y diciembre.

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Los informes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial seguirá intensificándose en los próximos meses. Organismos internacionales y centros meteorológicos estiman una elevada probabilidad de que el evento alcance niveles considerados muy fuertes hacia fin de año, consolidándose como uno de los episodios más significativos de las últimas décadas.

En Argentina, el impacto más marcado se espera en el centro y noreste del país. Las previsiones señalan lluvias por encima de los valores normales en sectores del Litoral, la región pampeana y parte de la provincia de Buenos Aires, donde podrían aumentar los riesgos de anegamientos temporarios, crecidas de ríos y eventos de tormentas intensas.

Al mismo tiempo, la mayor frecuencia de precipitaciones favorecería la presencia de temperaturas medias inferiores a las habituales para la época en varias zonas del territorio nacional. Este comportamiento responde a la persistencia de condiciones más húmedas y una menor insolación asociada a la nubosidad frecuente.

Los especialistas destacan que El Niño modifica los patrones atmosféricos a escala global y suele incrementar las lluvias en el este de Argentina durante la primavera y el verano. Sin embargo, advierten que los efectos no son uniformes y pueden variar según la región, por lo que recomiendan seguir las actualizaciones de los organismos meteorológicos oficiales.

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En el sector agropecuario, el escenario genera expectativas mixtas. Mientras que una mayor disponibilidad de agua podría favorecer el desarrollo de cultivos en varias áreas productivas, también existe preocupación por posibles excesos hídricos en zonas vulnerables a inundaciones.

Con el avance de la primavera y el inicio del verano cada vez más cerca, los expertos coinciden en que el seguimiento permanente de la evolución de El Niño será clave para anticipar impactos y adoptar medidas preventivas frente a un fenómeno que promete marcar el comportamiento climático de los próximos meses.

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