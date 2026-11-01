El Museo Municipal José Hernández, ubicado en Laguna de los Padres, presentó su programación para noviembre, con una agenda que combina muestras permanentes y temporarias, recorridos guiados y propuestas educativas destinadas a vecinos, turistas y establecimientos escolares.

Ads

Una de las actividades destacadas tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, cuando se realizará una jornada especial por el Día de la Tradición. La celebración contará con música en vivo, una feria de emprendedores y servicio gastronómico, aunque el horario todavía no fue confirmado.

Durante todo el mes, el museo podrá visitarse de 10 a 16, con último ingreso a las 15.30, todos los días excepto los miércoles, cuando permanecerá cerrado. Los horarios correspondientes a los feriados aún están pendientes de confirmación.

Entre las propuestas disponibles se encuentra la muestra permanente, que permite conocer distintos momentos de la historia local y regional, desde los pueblos originarios y las primeras estancias hasta la vida de José Hernández y su obra Martín Fierro. También se podrá recorrer la exposición exterior “Si estas paredes hablaran”, que presenta imágenes y acontecimientos importantes del desarrollo de la región.

Además, noviembre contará con “El Alma Gaucha”, una muestra fotográfica del artista bonaerense Juan Cruz Olivieri, que retrata la vida rural argentina y busca poner en valor sus tradiciones y protagonistas.

Ads

Por otra parte, el museo ofrecerá visitas guiadas para el público general los sábados a las 11, mientras que las instituciones educativas podrán participar de recorridos los lunes, martes, jueves y viernes, a las 10 y a las 14.

Las visitas escolares tienen una duración aproximada de 45 minutos y requieren reserva previa a través del correo electrónico [email protected].