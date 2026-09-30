El Programa Educativo Barrial (PEBa), coordinado por la Secretaría de Educación municipal, presentó la oferta de cursos que estarán disponibles durante octubre, con alternativas virtuales y presenciales en diferentes puntos de General Pueyrredon.

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Actualmente, el programa cuenta con más de 350 actividades distribuidas en distintos barrios, entre ellas propuestas de formación en oficios con alta demanda. Para las actividades presenciales, la inscripción se realiza directamente en cada sede y dentro del horario correspondiente al taller.

En la modalidad virtual habrá ocho nuevas propuestas. Entre ellas se encuentra el taller introductorio de inglés para Work and Travel, que comenzará el 6 de octubre y se dictará los martes de 15.30 a 16.30 durante seis clases.

También se ofrecerá un seminario de fotografía con celular, desde el 8 de octubre, los jueves de 8 a 10, con una duración de cuatro clases. A partir del 13 de octubre comenzarán el taller de inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana, los martes de 17.30 a 19.30 durante ocho encuentros, y el taller práctico de ventas en redes sociales, de 19 a 20.30, con siete clases.

La programación incluye además un taller para la fabricación de respaldo y pie de cama, que comenzará el 15 de octubre y combinará consultas por WhatsApp los martes con clases online por Zoom los jueves. El 19 de octubre iniciará el taller de velas y jabones artesanales; el 24, pintura sobre tela; y el 27, un seminario de encuadernación artesanal.

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En cuanto a las propuestas presenciales itinerantes, habrá cursos de manipulación de alimentos en los barrios Colinas de Peralta Ramos, Plaza de Peralta Ramos, San Jacinto, San Martín, Santa Celina y Santa Mónica. También se dictarán talleres de velas y jabones artesanales en Estación Norte, uñas y fotografía con celulares en Colinas de Peralta Ramos, y encuadernación artesanal en Santa Celina.

Los formularios de preinscripción para las actividades virtuales, junto con las direcciones, fechas y horarios de los cursos presenciales, pueden consultarse en la web oficial del Municipio: www.mardelplata.gob.ar/Contenido/pol%C3%ADticas-socioeducativas2026.

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