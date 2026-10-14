La Municipalidad de General Pueyrredon mantiene abierta la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos, una capacitación presencial destinada a quienes necesitan obtener el carnet obligatorio para trabajar con alimentos, de acuerdo con lo establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA).

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La actividad, organizada por el Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud, se dicta semanalmente durante dos días consecutivos en la sede de Rivadavia 3783. La asistencia es obligatoria en ambas jornadas y cada clase tiene una duración de cinco horas.

Se ofrecen dos turnos: por la mañana, de 08:00 a 13:00, y por la tarde, de 15:00 a 20:00. Para anotarse, las personas interesadas deben ingresar a www.mardelplata.gob.ar/comomeinscribocurso y generar el cupón de pago mediante la opción Derechos de oficina, dentro del grupo correspondiente a la Secretaría de Salud. Luego, deberán seleccionar Continuar, abonar el arancel vigente de $23.740 y adjuntar el comprobante.

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Además, es necesario descargar y completar el formulario de inscripción y presentarse en la oficina administrativa de Bromatología (Dorrego 1765), de lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Allí se asignará un turno de acuerdo con la disponibilidad.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 499-7727 o escribir al correo electrónico [email protected]. También está disponible la información sobre la capacitación en www.mardelplata.gob.ar/manipulacionalimentospresencial.

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