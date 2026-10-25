La Municipalidad de General Pueyrredon llevará a cabo actividades de promoción de la salud, prevención y concientización en distintos lugares de la ciudad desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre de 9 a 14.

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Durante cada jornada, se realizarán propuestas en diferentes espacios municipales y lugares de encuentro, de acuerdo con el siguiente cronograma:

-Lunes 26: Polideportivo Libertad

-Martes 27: Polideportivo Las Heras

-Miércoles 28: Polideportivo Centenario.

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-Jueves 29: Polideportivo Colinas de Peralta Ramos.

-Viernes 30: Playón de la Catedral.

Todos los vecinos están invitados a participar de las diversas actividades con el objetivo de promover la detección temprana del accidente cerebrovascular (ACV) y fomentar hábitos de vida saludables.

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A su vez, el sábado 31 de octubre, de 10 a 13, se realizará el Festival Héroes del ACV 2026 en la Plaza España. Esta iniciativa estará destinada a promover la prevención del ACV, brindar herramientas para reconocer sus síntomas y destacar la importancia cómo actuar ante una emergencia.

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Se trata de una iniciativa destinada a promover la prevención del Accidente Cerebrovascular, brindar herramientas para reconocer sus síntomas y destacar la importancia de actuar rápidamente ante una emergencia.

A lo largo de la jornada, los participantes podrán recorrer postas interactivas organizadas en tres ejes fundamentales: Prevención, Reconocimiento de los síntomas y Manejo hospitalario del ACV. También, habrá charlas, actividades, simulaciones, controles de presión arterial y más propuestas para conocer los factores de riesgo y aprender cómo actuar ante una situación de este tipo.

En esta edición, el festival contará con la participación de los Héroes FAST. A través de actividades lúdicas y educativas, los niños podrán aprender a reconocer los síntomas de un ACV y comprender la importancia de actuar rápidamente, con el objetivo de convertirse en protagonistas de la prevención y transmisores del conocimiento a sus familias.