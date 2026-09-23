La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, habilitó un sistema online para solicitar turnos de castración de perros y gatos en la sede del Departamento de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), con el objetivo de agilizar la atención y evitar filas presenciales.

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El trámite se realiza mediante la plataforma MDQ Digital (www.mdqdigital.mardelplata.gob.ar), donde los vecinos pueden gestionar su turno de forma directa y acceder a información vinculada a los procedimientos.

El nuevo esquema establece una renovación quincenal de cupos, que se actualizarán cada dos jueves. En esta primera etapa se asignarán 15 turnos diarios y cada persona podrá solicitar un turno cada 60 días.

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Además, el sistema permite descargar las indicaciones pre y postquirúrgicas y enviar recordatorios automáticos por correo electrónico 48 horas antes de la intervención. También se podrá cancelar el turno hasta con un día de anticipación en caso de imprevistos.

Desde el Municipio informaron que los quirófanos móviles continuarán recorriendo los barrios bajo la modalidad de demanda espontánea, complementando así la atención brindada en la sede fija.

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