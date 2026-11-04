El Municipio de General Pueyrredon mediante su Programa de Espacios Públicos firmó un convenio con la Bolsa de Comercio de Mar del Plata para llevar adelante una intervención en el sector de juegos del Parque Primavesi.

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La iniciativa busca fomentar la colaboración entre el Municipio y empresas privadas para mejorar plazas, parques y lugares abiertos de la ciudad, para de estar manera garantizar el disfrute y seguridad de los vecinos.

La obra en el parque será financiada por la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, la cual en el marco de su 65° aniversario decidió celebrarlo a través del aporte a la comunidad.

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Mediante este acuerdo, ambas instituciones trabajarán de manera articulada para impulsar mejoras en el espacio. A su vez los trabajos contaran también con un aporte de Víctor Alejandro Vega SA.

El Parque Primavesi, que abarca cuatro manzanas delimitadas por las calles General Rivas, Urquiza, Almafuerte y Paso, es un parque patrimonial del Partido de General Pueyrredon, que fue inaugurado en 1952.

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Por otro lado, Costanza Addiechi directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio, comentó tras el anuncio: "Valoramos inmensamente este gran aporte de la Bolsa de Comercio que va a favorecer el mejoramiento de un espacio patrimonial de relevancia en la ciudad”.

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“El parque Primavesi fue creado en 1952 a partir del fallecimiento de Adolfo Primavesi, director de plazas y paseos del municipio durante casi 22 años, una de las personalidades más valiosas que tuvo Mar del Plata”, agregó.

“Este, sin duda, será el inicio de otras acciones que se llevarán adelante en el Parque y que disfrutaremos todos los marplatenses”, concluyó.

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El Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, a través de la Ordenanza N º 25.273, promueve la participación ciudadana y la responsabilidad social a través del mantenimiento, limpieza, conservación, mejoramiento, seguridad y puesta en valor de los espacios públicos, en beneficio de toda la comunidad.