La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del área de Bromatología, brindará un curso complementario y gratuito sobre manipulación de alimentos libres de gluten, con el objetivo de mejorar las prácticas de elaboración y prevenir la contaminación cruzada.

Ads

La capacitación se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre, de 16 a 20, en Ayacucho 3574/3576, y está dirigida a personas que trabajan en la elaboración de este tipo de productos.

Desde el Municipio informaron que el curso es obligatorio para todos los elaboradores de alimentos libres de gluten y que, para poder realizarlo, es necesario contar previamente con el Carnet de Manipulación de Alimentos.

Quienes deseen participar deberán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected].