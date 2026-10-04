Durante años, una parte enorme del territorio argentino permaneció prácticamente fuera del alcance de los seres humanos. No está en una montaña ni en un lugar perdido de la Patagonia: está debajo del océano.

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Ahora, científicos lograron avanzar sobre ese mundo desconocido y se encontraron con algo sorprendente: 57 especies marinas que no habían sido identificadas previamente por la ciencia.

El hallazgo se produjo en los cañones submarinos de la zona del Mar Argentino, a profundidades que llegaron hasta unos 3.900 metros, durante la campaña oceanográfica Talud Continental IV, liderada por especialistas del CONICET.

Un mundo completamente distinto

A esa profundidad, la luz del Sol prácticamente no existe y las condiciones son extremas. Sin embargo, el fondo marino está lejos de ser un lugar vacío.

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Las muestras recolectadas durante la expedición fueron analizadas por especialistas de distintos países en un workshop internacional organizado por Ocean Census. El resultado confirmó la existencia de 57 especies nuevas y cinco géneros desconocidos.

Entre los organismos encontrados aparecen criaturas de aguas profundas, como equinodermos y pequeños crustáceos que cumplen funciones importantes dentro de estos ecosistemas.

Uno de ellos incluso recibió un nombre relacionado con la mitología nórdica: Loki, debido a sus características particulares.

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Lo más sorprendente: todavía podría haber más

El número de especies identificadas no necesariamente representa el total de novedades de la expedición.

Los investigadores continúan estudiando ejemplares recolectados durante la campaña y prevén que nuevos análisis puedan ampliar todavía más el inventario de especies desconocidas.

La investigación también permite conocer mejor ecosistemas que, pese a encontrarse frente a las costas argentinas, siguen siendo de los lugares menos explorados del planeta.

El fondo del mar todavía guarda secretos

El descubrimiento vuelve a poner el foco sobre una realidad que suele pasar desapercibida: gran parte de la vida marina todavía no fue estudiada en profundidad.

La campaña Talud Continental IV permitió obtener muestras y registros de zonas prácticamente inaccesibles y mostró que, incluso en un área cercana a nuestro territorio, todavía pueden aparecer especies que la ciencia nunca había registrado.

Y quizás ese sea el dato más llamativo de todos: mientras millones de personas miran hacia el espacio buscando nuevos mundos, frente a las costas argentinas todavía queda un universo entero por descubrir debajo del agua.