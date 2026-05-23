En conversación con el programa “De Boca en Boca” por radio Mitre Mar del Plata, Dolli Irigoyen volvió a compartir su visión sobre la gastronomía argentina. Durante la charla, la reconocida chef adelantó detalles de la octava edición del Prix Baron B de la Cocina, certamen del que será jurado junto a Gaby Oller, Gonzalo Aramburu y Mauro Colagreco, y dejó varias definiciones sobre el presente y el futuro de la cocina.

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Uno de los ejes principales estuvo puesto en el espíritu de la competencia. Según explicó, el concurso busca mucho más que una buena receta. “Baron B premia a un gran proyecto. Porque no es un plato, no es una receta, sino una historia, una cocina ancestral o una cocina y un producto que se empieza a usar ahora”, señaló al explicar qué tipo de propuestas buscan reconocer.

La cocinera sostuvo que una propuesta gastronómica debe representar una región y transmitir una identidad propia. Para ella, el trabajo detrás de un plato no termina en el momento de cocinar: también implica entender qué hay detrás de cada ingrediente y quiénes participan en ese proceso. “Cuando estás usando un producto tenés que pensar en el agricultor o en el que lo produce”, expresó al referirse a la importancia de la sustentabilidad y del vínculo con los productores.

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Otro de los conceptos que marcó la entrevista estuvo relacionado con la creatividad y la construcción de nuevas ideas. Allí dejó una de las frases más destacadas de la charla: “La creatividad no te ilumina el cielo para ser creativo, sino que parte de una gran investigación y de repetir y analizar un producto”.

La región también apareció durante la conversación con una referencia especial para Proyecto Pescado, el emprendimiento de Chapadmalal que se convirtió en el primer ganador local del Prix Baron B el año pasado. Sobre ese caso, Irigoyen sostuvo que el premio puede transformarse en una oportunidad concreta para impulsar el crecimiento de proyectos gastronómicos regionales.

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Además, durante la entrevista se recordó que las inscripciones para la nueva edición estarán abiertas hasta el 20 de julio y que el proyecto ganador recibirá 3 millones de pesos y una pasantía en Mirazur junto a Mauro Colagreco.

En otro tramo de la charla, Dolli repasó parte de sus comienzos y recordó que lleva 55 años cocinando. También habló de sus primeros pasos en el restaurante del Atletic Sportman Club de Las Heras, donde trabajaba con productos locales mucho antes de que conceptos como trazabilidad o cocina circular formaran parte del lenguaje gastronómico actual. “Yo lo hice sin saber, solo por contar lo que había en la región y por abastecerme de lo que estaba más cercano”, recordó.

La entrevista cerró con un tono más distendido y dejó otra definición que sintetizó gran parte de la conversación. “Sin pasión un cocinero no sobrevive o no es exitoso”, afirmó, dejando un mensaje dirigido a quienes buscan transformar una idea en un proyecto gastronómico propio.

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