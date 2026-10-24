El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) celebrará su 49.º aniversario con una jornada abierta a la comunidad que combinará ciencia, divulgación y entretenimiento. La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, de 14 a 18, en el estacionamiento de su edificio, ubicado en Paseo Victoria Ocampo N.º 1, en la Escollera Norte de Mar del Plata. La propuesta estará sujeta a las condiciones climáticas.

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“Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de experimentos, presenciar especies vivas y formar parte de una clase de cocina con productos de la región. También contaremos con un sector para los más pequeños, donde podrán realizar dibujos y participar de juegos”, comentó a El Marplatense Micaela Mallorca, integrante del área de comunicación del INIDEP.

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Durante la tarde, los visitantes podrán participar de experimentos, observar especies marinas vivas, conocer equipamiento utilizado en las campañas científicas y recorrer distintos espacios interactivos. La iniciativa busca acercar el trabajo del organismo a la sociedad y mostrar cómo la investigación contribuye al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros.

Uno de los atractivos será la posibilidad de utilizar microscopios y lupas para observar pequeños organismos marinos, además de conocer los trackers empleados durante las campañas de investigación en zonas costeras. También habrá actividades para aprender a identificar peces, crustáceos y moluscos del Mar Argentino.

La jornada incluirá una exhibición del ROV, un vehículo submarino operado de manera remota mediante un cable y equipado con cámaras de alta resolución, tanto en blanco y negro como en color. Este dispositivo se utiliza para explorar el fondo marino y registrar la biodiversidad de las profundidades. Además, se realizarán demostraciones de embarcaciones y se exhibirán herramientas de investigación.

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La propuesta también tendrá un espacio gastronómico a cargo de la chef marplatense Paola Sueldo, quien realizará una preparación en vivo bajo el concepto de cocina de kilómetro cero, con materias primas producidas en un radio inferior a los 100 kilómetros. El menú incluirá un roll de pescado relleno con espinaca y provolone, acompañado de cremoso de cabutia y chips de kiwi sobre una reducción de vino pinot gris. La elaboración combinará pesca del día, vegetales del cordón frutihortícola de Sierra de los Padres y vino Costa y Pampa, de la zona de Chapadmalal.

Los más chicos también tendrán un sector propio, con juegos y actividades de dibujo. Al ingresar, recibirán una “libreta de embarque” para recorrer los stands y reunir sellos, con una plancha de stickers marinos como obsequio al completar el recorrido.

Creado el 21 de octubre de 1977 mediante la Ley 21.673, sobre la base del antiguo Instituto de Biología Marina, el INIDEP es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Su tarea incluye asesorar al Consejo Federal Pesquero y a la Cancillería Argentina en cuestiones vinculadas al uso racional de los recursos pesqueros.