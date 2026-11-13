El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) será sede de la I Jornada Interdisciplinaria de Neurorehabilitación Pediátrica, que se realizará los próximos 13 y 14 de noviembre en sus instalaciones de Ruta 88, kilómetro 1,5.

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La propuesta busca generar un espacio de actualización científica, formación e intercambio entre profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de promover un abordaje integral de la neurorehabilitación pediátrica.

Durante las dos jornadas habrá disertaciones a cargo de referentes nacionales y locales, además de talleres prácticos orientados a compartir conocimientos y herramientas de trabajo.

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La convocatoria está dirigida a equipos de neurorehabilitación, médicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, musicoterapeutas, estimuladores visuales, profesores de educación física, docentes, trabajadores sociales y estudiantes avanzados de carreras afines.

La iniciativa cuenta con el aval de asociaciones profesionales y fue declarada de Interés Municipal, en reconocimiento a su aporte a la formación y el intercambio en el ámbito de la salud y la rehabilitación.

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De esta manera, el INAREPS reunirá en Mar del Plata a profesionales de distintas especialidades en torno a una propuesta de capacitación e intercambio de experiencias vinculadas con la atención y el desarrollo de estrategias de neurorehabilitación pediátrica.

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