El refugio continúa atravesando dificultades económicas y con una alta demanda de alojamiento, especialmente en el sector destinado a hombres, que cuenta con 33 camas.

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La directora de Cáritas Mar del Plata, María Marta Mirande, explicó que la situación se mantiene respecto de los últimos meses. “El hogar sigue pasando la misma situación. Está generalmente lleno, sobre todo en la capacidad para hombres”, señaló en diálogo con El Marplatense.

En el sector de mujeres, en cambio, actualmente suele quedar alguna cama disponible. Mirande también destacó que la institución pudo renovar el convenio con el Municipio y que en agosto recibió una cuota correspondiente al acuerdo.

“Nos solventamos gracias a eso y a la colaboración de toda la comunidad”, indicó la directora de Cáritas, quien volvió a convocar a quienes puedan realizar aportes para contribuir al sostenimiento del hogar.

El hogar necesita fondos para afrontar sus gastos fijos.

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Además del acompañamiento de voluntarios, que colaboran con la cocina, talleres y distintas actividades, también se reciben donaciones de alimentos y artículos de limpieza.

Sin embargo, Mirande remarcó que actualmente la principal necesidad es contar con dinero para afrontar los sueldos, los servicios y los arreglos que requiere el edificio, una construcción antigua que no fue diseñada originalmente para funcionar como albergue.

Desde Cáritas Mar del Plata invitaron a la comunidad a comunicarse con la institución o ingresar a sus canales oficiales para conocer las distintas formas de colaborar.

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