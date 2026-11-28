El Gobierno nacional dispuso el reemplazo en la intervención de los medios públicos y designó a Fernando Subirats como nuevo titular de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (CAISAU) en sustitución de Carlos Curci, quien dejará sus funciones el próximo 1 de diciembre.

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Oficialmente, el alejamiento de Curci fue presentado como una decisión consensuada con el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández, dentro del esquema de reorganización que la administración de Javier Milei lleva adelante sobre las empresas estatales de comunicación. No obstante, fuentes oficiales consultadas señalaron que el funcionario saliente -proveniente de la etapa de Manuel Adorni- atravesaba un desgaste interno y no lograba ejecutar los lineamientos solicitados desde la Casa Rosada.

Con este movimiento, la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos -cargo que Subirats desempeñaba desde agosto de este año- quedará vacante y sus atribuciones administrativas pasarán a depender directamente de la Secretaría conducida por Fernández.

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Periodista con más de tres décadas de trayectoria en el sector, Fernando Subirats tendrá a su cargo la conducción de la Televisión Pública, Radio Nacional y las señales educativas y culturales Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

A lo largo de su carrera profesional trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, ejerció como director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y posteriormente ocupó cargos gerenciales en el grupo Alpha Media.

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Carlos Curci había asumido la intervención en agosto de 2025, convirtiéndose en el tercer funcionario en desempeñar ese rol desde que el Poder Ejecutivo intervino las empresas estatales de comunicación en febrero de 2024.

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Su paso por la conducción estuvo centrado en la reducción de costos operativos y el achicamiento administrativo. Durante 2026 se ejecutaron planes de retiros voluntarios en RTA, CAISAU y las estructuras remanentes de la ex agencia Télam, sumados a jubilaciones y a la no renovación de contratos, medidas que derivaron en conflictos con las organizaciones gremiales ante los cambios en los esquemas de producción y la mayor participación de productoras privadas en transmisiones de eventos masivos.

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