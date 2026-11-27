Una investigación periodística reveló que la firma Real Central SRL -sociedad investigada por la Justicia federal como presunta pantalla para maniobras de desvío y lavado de activos, y señalada por sus posibles vínculos con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino- adquirió en 2025 una segunda quinta de lujo en el partido bonaerense de Pilar, ubicada en la localidad de La Lonja.

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De acuerdo con documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la sociedad figura desde el 23 de mayo de 2025 como titular de un predio de 24.150 metros cuadrados situado en la intersección de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora, propiedad que hasta el momento no había sido incorporada formalmente al expediente judicial.

Según datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el inmueble de La Lonja cuenta con 880 metros cuadrados edificados distribuidos en cinco construcciones -entre viviendas, quincho y galpones- y posee una valuación fiscal de $99.958.295, con el impuesto Inmobiliario al día.

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El predio, que años atrás funcionó como casa de oración y retiros espirituales de la congregación Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia (Colegio Sagrado Corazón) y luego permaneció abandonado, atravesó un profundo proceso de remodelación durante 2025. Actualmente dispone de piscina, cancha de pádel y accesos por las calles Ramos Mejía y Chile, además de lindar con el barrio cerrado Pampa Pilar sobre la calle Espora.

La propiedad exhibe notables similitudes estéticas con la mansión de Villa Rosa -el inmueble que originó la causa judicial hace casi un año-, entre ellas el revestimiento y los portones de chapa trapezoidal color negro mate y la presencia de esculturas de caballos en los jardines.

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La causa principal, actualmente radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas tras haber sido instruida inicialmente por el juez Adrián González Charvay, se inició a partir de una denuncia contra los socios formales de Real Central SRL, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sobre quienes pesa la hipótesis de haber actuado como presuntos testaferros al no contar con respaldo económico acreditado para justificar las adquisiciones de la firma.

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Un informe patrimonial incorporado al expediente determinó que, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la sociedad sumó al menos ocho propiedades de alto valor: la quinta de Villa Rosa, dos unidades funcionales en el country Ayres Plaza (Pilar), otro terreno en el mismo distrito y tres departamentos en el barrio porteño de Belgrano, listado al que ahora se añadiría el predio de La Lonja.

En paralelo, la expansión inmobiliaria vinculada a la entidad rectora del fútbol argentino en Pilar incluye un predio de 4428 metros cuadrados en la esquina de Mercedes y Alfonsín, adquirido con fondos públicos por el Municipio de Pilar en 2024 -durante la gestión del intendente Federico Achával- y posteriormente cedido a la AFA, donde la institución montó una nueva sede y celebró su reciente Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, en otro expediente judicial instruido por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, se investigan ocho inmuebles registrados a nombre de Claudio Tapia en la Ciudad de Buenos Aires, Campana, San Isidro y la provincia de San Juan.

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