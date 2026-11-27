El Gobierno Nacional convocará en las próximas horas a sesiones extraordinarias durante diciembre para darle continuidad a la actividad legislativa y definió una hoja de ruta, en la que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional figura entre las principales iniciativas que buscará aprobar antes de fin de año.

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Luego de los triunfos en el Congreso, la Casa Rosada fijó como prioritarias para las sesiones extraordinarias, la Reforma Electoral, donde se incluye la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo y la sanción del Presupuesto 2027.

A su vez, dentro del listado se incluye el Súper RIGI, la reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos.

Además, dentro de la prórroga que se extenderá durante diciembre, se tratarán también varios pliegos de jueces y diplomáticos y cambios a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales.

Sin embargo, dentro del Gobierno remarcaron la sanción definitiva de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, junto con los pliegos y las modificaciones al régimen de cabotaje, como las prioridades centrales para lo que resta de año.

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Y entre sus iniciativas, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional supone mayor conflicto debido a que los aliados piden introducir modificaciones en el articulado, que ya fue sometido a cambios previos.

Se menciona que el tratamiento de este proyecto, estaba previsto para la semana pasada, sin embargo tuvo que ser postergado luego de que por falta quórum en en Diputados, no lograra habilitarse.

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