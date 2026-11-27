El fiscal Gerardo Pollicita le solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas destinadas a esclarecer la composición, el modo de adquisición y el valor real de los bienes que se encuentran vinculados al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

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Las medidas se dan en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, donde la fiscalía identificó nueve inmuebles relacionados con Tapia, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en San Juan.

Entre ellos figuran un departamento de casi 292 metros cuadrados en Caballito, adquirido en mayo de 2019 por 380.000 dólares, un inmueble en el mismo barrio que fue vendido en febrero de 2019 a la firma Valle S.A. por 950.000 dólares. También una casa en Beccar, parcelas en la zona de Estación Río Luján (Campana y alrededores), una propiedad en Exaltación de la Cruz y varios terrenos.

Para analizar estas propiedades, el fiscal pidió oficios a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) y a la Agencia Gubernamental de Control (AGC). El objetivo principal es obtener boletas de ABL, valuaciones fiscales históricas, planos, permisos de obra, certificados de finalización y datos de profesionales intervinientes.

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En la Provincia de Buenos Aires, Pollicita requirió al Registro de la Propiedad un informe histórico de dominio de los inmuebles de Beccar, Campana y Exaltación de la Cruz. Y a ARBA le exigió información sobre titulares, valuaciones fiscales, superficies construidas e historial de pagos del impuesto inmobiliario.

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En la misma causa, el fiscal pidió que se solicite a la AFA información detallada sobre una transferencia de $260.000.000 que esa entidad le envió a su presidente Tapia el 6 de junio de 2023.

En el mismo dictamen, se solicitó también información sobre otras 74 transferencias por un total de $10.400.000, la emisión de tarjetas adicionales a nombre de Tapia y los vuelos privados contratados o pagados por la entidad en los que haya viajado el dirigente desde 2017.

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