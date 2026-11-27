El futuro del Instituto Saturnino Unzué empieza a tomar una forma más concreta: el Gobierno nacional proyecta convertir el edificio en un centro de capacitación laboral orientado a las demandas de los sectores productivos. La iniciativa fue ratificada por el Ministerio de Capital Humano en un informe de gestión enviado al Senado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Ads

El documento plantea que el histórico inmueble de Mar del Plata se destinará a crear “un espacio de capacitación amplio y de referencia a nivel nacional”. El objetivo es fortalecer la formación en actividades estratégicas, promover la inclusión laboral formal y mejorar las oportunidades de empleo para jóvenes y adultos.

La propuesta contempla darle un destino similar al del actual Centro de Formación Capital Humano. La definición coincide con lo que había anunciado en agosto la ministra Sandra Pettovello, durante una recorrida por el edificio junto a empresarios. En aquella visita, presentó los avances de las obras para instalar allí una nueva sede e invitó al sector privado a participar en el diseño de cursos vinculados con sus necesidades laborales.

Puede interesarte

Mientras avanza ese proyecto, el Ministerio informó que lleva adelante tareas de conservación y mantenimiento para resguardar el inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional. Desde el 10 de diciembre de 2023, según detalló, se realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento del parque, ordenamiento de mobiliario, fumigación y reparaciones menores en instalaciones eléctricas, sanitarias y de iluminación.

También se informó sobre la puesta en funcionamiento y revisión de calderas, ascensores y sistemas eléctricos, además de mejoras en los accesos y la recuperación del sistema de videovigilancia. En materia patrimonial, se mencionaron relevamientos eléctricos en la capilla y medidas para proteger las aberturas del ingreso de aves.

Ads

De cara a los próximos trabajos, el organismo señaló que está conformando cuadrillas y gestionando la compra de materiales para realizar intervenciones preventivas y correctivas. La intención es recuperar los sectores que puedan ser reparados con personal y recursos propios, priorizando la conservación de la estructura y la prevención de un mayor deterioro.

Por ahora, el informe ratifica el destino que Nación pretende darle al Unzué, pero no precisa una fecha de apertura ni un cronograma para la puesta en marcha del centro de capacitación.