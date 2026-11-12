Cristiano Ronaldo: el fin de una era histórica en el combinado nacional
Tras dos décadas defendiendo a la camiseta lusitana, el capitán da un paso al costado en el combinado nacional para centrarse en su continuidad con el Al-Nassr y nuevos proyectos personales.
La despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal marcó un punto de inflexión en el fútbol internacional tras 23 años de trayectoria ininterrumpida defendiendo la camiseta lusitana. El capitán decidió dar un paso al costado y cerrar formalmente un ciclo plagado de marcas históricas, récords de goles y participaciones memorables en citas mundialistas y continentales.
Esta determinación trascendental se tradujo en una reestructuración profunda de su agenda profesional y personal, permitiéndole gestionar sus tiempos con mayor flexibilidad mientras continúa su carrera deportiva en el continente asiático con el Al-Nassr. La ausencia de los compromisos con su combinado patrio generó un escenario inédito en su calendario habitual durante las ventanas internacionales.
Aprovechando el paréntesis competitivo impuesto por la reciente fecha FIFA, el atacante europeo redireccionó su enfoque hacia actividades alternativas que le permiten mantenerse en óptimas condiciones atléticas mientras comparte momentos de distensión con su círculo íntimo. Lejos de la alta tensión de los torneos oficiales con su país, el astro optó por explorar otras disciplinas orientadas al bienestar físico y la recreación.
Esta incursión en dinámicas ajenas al balompié tradicional refleja la necesidad del delantero de descomprimir las exigencias acumuladas a lo largo de décadas de rendimiento en la élite absoluta, combinando el descanso con estímulos motrices diferentes que protegen sus articulaciones y estimulan su espíritu competitivo en un entorno relajado.