Mar del Plata se prepara para recibir una visita que parece salida de una película.

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La locomotora Vulcan Foundry 12E N.º 3925, conocida entre los ferroviarios como “la 39 grande”, llegará a la ciudad con motivo del 140° aniversario de la llegada del primer tren.

“Es un acontecimiento para Mar del Plata en el aniversario de la primera llegada de la locomotora a vapor a la ciudad”, destacó Javier Fernández, aficionado a los trenes, en diálogo con El Marplatense.

La máquina fue fabricada en Inglaterra en 1927 y originalmente fue bautizada “General Rondeau”, siguiendo una tradición del entonces Ferrocarril del Sud, actual línea General Roca.

Durante cinco décadas permaneció abandonada. Su historia cambió cuando integrantes del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada comenzaron una restauración que llevó 20 años.

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“Es una máquina restaurada. Tuvo 20 años de restauración en los talleres del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada, todo con mano de obra ad honorem”, contó Fernández.

La locomotora es una pieza particular por su diseño. Es tricilíndrica y, además de los dos cilindros laterales, cuenta con un tercero ubicado en el centro, debajo de la caldera. Ese sistema le permitía desarrollar buena potencia y tener un andar más suave.

La locomotora 3925 estará acompañada por una formación de nueve vehículos preservados por el Ferroclub Argentino y por el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

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Los coches podrán recorrerse por dentro y entre ellos habrá un coche oficial utilizado por el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982, además de coches Pullman, Semi Pullman, un coche cine, un vagón postal y un furgón.

“Los bomberos de cada localidad le van a ir llenando el tanque para que pueda hacer el trayecto con destino final ciudad de Mar del Plata”, explicó.

En principio, está previsto que pase por localidades como Castelli y Maipú, además de otras estaciones que se definirán durante el recorrido.

La llegada forma parte de una propuesta impulsada por el Ferroclub Argentino para conmemorar los 140 años del primer tren en Mar del Plata.

“La gente del Ferroclub muy gentilmente pone la máquina y su gente a disposición para que pueda llegar la máquina y hacer el trayecto hasta la ciudad”, destacó Fernández.

Una locomotora de casi un siglo de historia volverá así a ponerse en marcha. Y esta vez, con Mar del Plata como destino.