El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTUR) de la Municipalidad de General Pueyrredon declaró de Interés Turístico a la Expo UFASTA, la Feria de Empleo y Misión Emprender 2026, mediante una resolución que reconoce el impacto de estas iniciativas en el desarrollo local.

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La medida oficial pondera el valor estratégico de los eventos para fortalecer el vínculo entre el ámbito académico, el sector productivo y los organismos públicos, promoviendo la articulación con PyMEs, entidades intermedias y empresas de la región.

Asimismo, desde el organismo destacaron que la realización de estas actividades durante septiembre contribuye a dinamizar la economía y el turismo en temporada baja, consolidando a la ciudad como un polo de atracción para jóvenes, emprendedores y propuestas innovadoras.

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A partir de lo dispuesto en el artículo 1º de la normativa, las iniciativas quedaron incorporadas formalmente al Calendario de Actividades del EMTUR, en línea con el crecimiento sostenido de su convocatoria en ediciones anteriores.

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