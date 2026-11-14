El mercado laboral argentino sufrió un deterioro en el mes de agosto. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante el octavo mes del año se perdieron un total de 13.640 puestos de trabajo registrados en comparación al mes de julio, tanto en el sector privado como en el público.

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En contraste, el monotributo incorporó 19.046 inscriptos y alcanzó su mayor crecimiento mensual en 19 meses. Este avance del 0,9% en el régimen general logró compensar las caídas registradas en el monotributo social (que retrocedió un 1,2% y perdió 2.547 aportantes) y en el trabajo autónomo (que cayó un 0,2%, con una disminución de 808 personas).

La caída del empleo formal se explica por el retroceso del sector privado, que tuvo una baja mensual del 0,12%, un total de 7.573 puestos de trabajo. Con este último informe, acumuló 15 meses consecutivos de contracción, desde junio de 2025, con una pérdida neta de alrededor de 150.000 empleos durante ese período.

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Este deterioro también alcanzó al sector público, que registró 5.420 trabajadores menos (-0,16%), y al personal de casas particulares, con una reducción de 647 puestos (-0,15%).

En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,6% (equivalente a 157,800 trabajadores). A su vez, e registraron caídas en el sector asalariado privado (-2,1%, 132.000 personas menos) y en el sector público (-0,8%, 28.100 trabajadores menos)

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Sin embargo, el trabajo independiente tuvo una expansión del 1,1% frente a agosto de 2025, lo que representó un aumento de 31.400 personas. Al interior de este grupo, la cantidad de aportantes al Monotributo aumentó en 3,4% (73.100 personas más), la mayor alza del año.

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