A la tercera vez que aparece el mismo video, alguien dice «¿damos una vuelta?». En Mar del Plata, la pregunta suele venir con una segunda, mucho más importante: «¿Llevamos el termo?». En cuanto el termo entra en la conversación, la vuelta deja de tener una duración estimada.

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Se puede empezar en la Rambla. Los lobos de piedra tienen la ventaja de que siempre están en el mismo lugar, algo que no se puede decir del grupo familiar cuando alguien manda «estamos al lado del lobo». ¿De cuál? ¿Del que está más cerca del Casino? Para cuando se resuelve el asunto, uno ya caminó lo suficiente como para justificar la primera parada.

Si la vuelta sigue hacia Varese, llega el momento de elegir dónde sentarse. El banco que mira al mar parece perfecto hasta que el viento decide participar. Dos minutos después, el grupo termina del otro lado, con el termo entre las piernas y una discusión sobre quién cebó el último mate. Nadie se hace cargo de haberlo lavado.

En la costa también se practica un deporte sin reglamento: adivinar quién vive acá por cómo se vistió. El que salió con buzo y lo lleva atado a la cintura se preparó para todo. El que bajó del auto en remera y ahora camina con los brazos cruzados tal vez subestimó el viento. O tal vez es marplatense y dejó el abrigo en el asiento de atrás, convencido de que eran cinco minutos.

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Lo raro de este domingo es que al día siguiente es feriado. Se puede caminar una cuadra más sin hacer la cuenta de cuánto falta para volver, poner el agua de nuevo o entrar a comprar algo para acompañar el mate. Y cuando alguien pregunte «¿volvemos?», todavía queda la respuesta más marplatense de todas: «Sí, pero primero vamos hasta ahí».

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