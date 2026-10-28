El consumo de los hogares volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre. Según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el gasto en bienes y servicios finales registró una caída interanual del 0,8%, mientras que la variación mensual desestacionalizada fue de apenas 0,05%.

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Los datos reflejan un escenario de relativo estancamiento de la actividad comercial, con una demanda que todavía no logra consolidar una recuperación. Además, el indicador acumuló una contracción del 0,5% frente al mismo período del año anterior.

De acuerdo con el relevamiento del Departamento de Economía de la CAC, la serie desestacionalizada se mantiene en niveles similares a los de fines de 2024 y permanece un 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

El informe también analizó la evolución de los ingresos de las familias. En septiembre, el ingreso nominal promedio por hogar se estimó en $3.389.000, con una mejora real de apenas el 0,1% respecto de agosto.

En paralelo, la inflación mensual se aceleró al 1,9%, frente al 1,7% registrado el mes anterior. La variación interanual se ubicó en el 33,4%, un contexto que continúa condicionando la capacidad de compra de los hogares.

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Otro de los factores que incide sobre el consumo es la contracción del crédito en términos reales. Según la CAC, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios prolongaron su tendencia negativa, lo que limita las posibilidades de financiar compras, especialmente de bienes durables. En contraste, los créditos hipotecarios mantienen una evolución positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado.

El desempeño del consumo mostró diferencias importantes según el rubro. Transporte y vehículos registró la caída interanual más pronunciada entre los sectores destacados, con una contracción del 5,5%, que restó 0,8 puntos porcentuales al indicador general. El resultado estuvo vinculado, principalmente, con la disminución de los patentamientos de automóviles.

También se registraron retrocesos en recreación y cultura, con una baja del 3,4% interanual, e indumentaria y calzado, que cayó un 1,5%.

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Por su parte, los productos de consumo masivo y alta rotación (conocidos como FMCG) disminuyeron un 1,2% en comparación con septiembre de 2025. Frente a agosto, el retroceso fue del 1%.

El resto de los rubros relevados también mostró una evolución negativa, con una caída interanual del 1,1%. Según el informe, este segmento se mantiene apenas por encima de los niveles previos a la pandemia.

En un panorama mayoritariamente negativo, el capítulo de vivienda, alquileres y servicios públicos fue el único que registró una variación interanual positiva entre los sectores analizados por la entidad. El rubro presentó un incremento del 5,2%, impulsado principalmente por una mayor demanda de energía eléctrica.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si la actividad comercial consigue salir del estancamiento o si persiste la debilidad de la demanda interna.