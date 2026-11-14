El Conservatorio Provincial de Música Luis Gianneo de Mar del Plata abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027, con una propuesta de formación artística pública y gratuita que incluye trayectos educativos desde los 8 años y carreras de nivel superior. El proceso se realiza en dos etapas, con una preinscripción online y una posterior matriculación presencial en la institución.

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Con más de seis décadas de trayectoria en la formación musical de la ciudad y la región, el establecimiento ofrece títulos oficiales con validez nacional y propuestas educativas sin límite máximo de edad.

La oferta académica comprende la Formación Básica (FoBa), con trayectos diferenciados para niños, preadolescentes y adultos, además de carreras de nivel superior. Entre estas últimas se encuentran las tecnicaturas y los profesorados en Canto, Instrumento, Educación Musical y Composición.

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En cuanto a las especialidades instrumentales, los interesados podrán formarse en arpa, flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano, guitarra, percusión y canto.

Por otra parte, a partir de diciembre se habilitará la inscripción para los talleres de extensión. La propuesta incluye el Coro de Niños, destinado a personas desde los 8 años; el Coro Raíces, a partir de los 14 años; talleres de guitarra y piano para adultos mayores de 40 años; luthería; ensambles de saxos y guitarras, y una especialización en guitarra latinoamericana destinada a graduados.

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El proceso de ingreso contempla dos instancias obligatorias. La primera corresponde a la preinscripción virtual, mientras que la segunda consiste en completar la matriculación de manera presencial.

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Para realizar la preinscripción, los interesados deben ingresar al sitio oficial www.luisgianneo.org/matriculacion con su DNI, descargar la ficha correspondiente y completar el formulario con sus datos personales. Además, deberán reservar un turno con día y horario para concurrir posteriormente a la institución.

Una vez asignado el turno, deberán presentarse para elegir la sede, los días y los horarios de cursada. Es necesario concurrir puntualmente y llevar la ficha completa, dos fotografías carnet de 4x4, el DNI original y una fotocopia, además del certificado de estudios correspondiente (título secundario o constancia de alumno regular).

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Desde el Conservatorio informaron que los ingresantes y quienes todavía no cuenten con libreta deberán realizar un aporte de $15.000, correspondiente al Legajo de Estudiante. Por otra parte, la cuota anual de la Asociación Cooperadora fue establecida en $130.000 y tiene carácter voluntario.