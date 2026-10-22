El Concejo Deliberante de General Pueyrredon entregará mañana los Premios Diego Camerucci 2026, una distinción que desde 2022 reconoce el trabajo de personas e instituciones comprometidas con la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en Mar del Plata.

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El acto se llevará a cabo a las 10:00 en el recinto de sesiones del cuerpo legislativo, ubicado en Yrigoyen 1627. Los galardones fueron instituidos mediante la Ordenanza 25.650 y contemplan distintas categorías para destacar el aporte de referentes de la cultura, el deporte y el ámbito social, así como las trayectorias personales e institucionales.

En el rubro Mérito Artístico, la distinción será para Nora Colares, por su trabajo al frente del Teatro Inclusivo Damos Sala. En Mérito Deportivo, los reconocidos serán los basquetbolistas Agustín Bortolotto y Angelo Fregonese, junto con el entrenador Joshua Di Gerónimo, integrantes de IntegraSport.

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Por su parte, la ONG de clown hospitalario Los Payas recibirá el premio en la categoría Compromiso Social, mientras que el centro de día y hogar Chadim será distinguido por su Trayectoria Institucional.

En tanto, el reconocimiento a la Trayectoria Personal será para el deportista Aníbal “Coco” Urbano, impulsor de la travesía Argentina integra, una iniciativa vinculada con la promoción de la inclusión a través del deporte.

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La selección de los distinguidos estuvo a cargo de un comité integrado por concejales, representantes de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, la Comisión Municipal Asesora de la Discapacidad (Comudis) y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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