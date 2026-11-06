Una nueva fecha del Circuito Municipal de Atletismo Infantil se realizará este sábado en la plaza San Martín ubicado en Boulevard Marítimo Peralta Ramos y Castelli. La actividad estará destinada a niños y niñas de entre 6 y 13 años y competirán en pruebas de Cross Country, además se entregaran diplomas, medallas y se realizaran sorteos.

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La jornada contará con pruebas de Cross Country, las cuales estarán adaptadas en un circuito con distancias adaptadas a cada categoría: los participantes de 6 y 7 años correrán 200 metros; los de 8 y 9 años, 400 metros; mientras que las categorías de 10 y 11 años y de 12 y 13 años competirán sobre 600 metros.

La acreditación comenzará a las 14:30hs, y se tendrá que presentar de manera obligatoria el DNI y finalmente a las 15:00hs se iniciaran las pruebas.

Si bien la participación es gratuita, requiere una inscripción previa la cual se realiza a través de bit.ly/CircuitoMunicipalCrossCountry

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