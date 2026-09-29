El Centro Cultural Osvaldo Soriano ofrecerá durante octubre el curso “Postproducción de Sonido en el Audiovisual”, una propuesta destinada a quienes busquen incorporar herramientas vinculadas al trabajo sonoro en producciones audiovisuales.

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La capacitación se realizará los jueves 1, 8 y 15 de octubre a las 18, en el espacio ubicado en 25 de Mayo 3108.

A lo largo de los encuentros se abordará el papel del sonido en el cine y las distintas etapas del proceso de postproducción. Entre los contenidos previstos se encuentran la edición de diálogos, Foley y efectos sonoros, diseño de atmósferas, incorporación de música y mezcla final.

El curso estará a cargo de Leo Poletto, técnico de grabación y sonorización y realizador audiovisual. La actividad tiene un valor de $30.000 y quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del correo [email protected].

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