Mar del Plata recibe una nueva jornada de automovilismo con la disputa de la penúltima fecha de las categorías zonales, que se desarrollará este fin de semana en el autódromo Ciudad de Mar del Plata. La competencia reunirá a pilotos de distintas divisionales en una instancia importante para la definición de los campeonatos.

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La presentación oficial se realizó en la Cervecería Heller, donde dirigentes y representantes de las categorías participantes compartieron detalles de la actividad y anticiparon las novedades previstas para el cierre de la temporada.

Durante el encuentro estuvieron presentes Esteban Dimuro, por el Turismo Special de la Costa; Ariel López, de la Monomarca Fiat; Alan Adolfo, del TC2000 del Atlántico; Patricio Fernández, de la Promocional del Atlántico; y Fabián Muñoz, de la Monomarca del Salado.

También participaron Rodolfo Nieto, presidente de AMAD, y Juan Carlos Cortegoso, en representación de la Asociación Zonal de Karting (AZK).

Una de las principales novedades fue el anuncio de una entrega de premios conjunta que se realizará por primera vez, con el objetivo de reconocer a todos los campeones del Zonal del Atlántico, la Monomarca del Salado y las distintas divisionales de karting de la AZK.

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La ceremonia está prevista para el 19 de diciembre en La Esperanza Recreo de Campo, un espacio destinado a eventos sociales y corporativos de Mar del Plata, donde se reunirán los protagonistas de las diferentes categorías para celebrar el cierre del año deportivo.

Desde la organización destacaron que estas presentaciones forman parte de una modalidad que se viene implementando durante la semana previa a cada competencia, con encuentros en las ciudades que reciben las carreras.

De esta manera, el autódromo marplatense volverá a ser escenario de una fecha decisiva para el automovilismo regional, mientras las distintas categorías comienzan a prepararse para la definición de sus respectivos campeonatos.

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