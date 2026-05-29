El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. y Armadores del Atlántico S.R.L. anunciaron la ceremonia de bautismo y botadura del buque pesquero San Severo, que se realizará el 13 de junio a las 16:00 en la sede del astillero ubicada en Altair 210, en el Puerto.

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El evento marcará la botadura número 156 del histórico astillero marplatense y contará con la presencia de autoridades, representantes del sector naval y pesquero, además de invitados especiales.

Durante la ceremonia, el buque será formalmente bautizado, en un acto tradicional de la industria naval que simboliza la puesta en servicio de la embarcación. La actividad podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales del astillero, con transmisión mediante YouTube e Instagram.

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Además se informó que las madrinas designadas para el San Severo serán María Elena Peña y Lydia Dora Trivelli, quienes participarán del acto central de bautismo.

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