El 62° Coloquio de IDEA, que se desarrollará en Mar del Plata entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

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En el encuentro estarán reunidos referentes del sector empresarial, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales para debatir los desafíos que atraviesa la Argentina. Además, analizarán como generar las condiciones necesarias para sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

Fabián Kon, presidente del 62° coloquio de IDEA y CEO de grupo Galicia, señaló que la propuesta tendrá como punto de partida la estabilidad macroeconómica para construir una agenda a largo plazo que permita atraer inversiones, aumentar la productividad, generar más empleo y mejorar la calidad de vida.

La agenda constará de cuatro ejes principales: Transformaciones globales, condiciones para generar un Argentina estable, los desafíos de competitividad y el desarrollo de las personas a través de la educación y el trabajo.

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Entre sus planteos centrales, IDEA destaca la urgencia de fortalecer la educación básica, alinearse a parámetros globales y consolidar estrategias de mediano plazo. En el plano del empleo, la prioridad apuntará a combatir el trabajo no registrado y actualizar el marco laboral.

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Bajo estos ejes, el 62° Coloquio de IDEA intentará entablar en la ciudad un debate de fondo acerca de los requisitos del país para consolidar la etapa de orden macroeconómico y transformarla en una senda de desarrollo, expansión productiva, atracción de capitales y nuevos puestos de trabajo.

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