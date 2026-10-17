Según el índice de Resultados Escolares (IRE), en América Latina, 19 de cada 100 estudiantes argentinos de 15 años están escolarizados, cursan el año correspondiente a su edad y alcanzan los conocimientos mínimos en Lectura y Matemática. Esta estadística ubica al país en el séptimo puesto entre nueve naciones analizadas.

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El informe contrasta ese resultado con la alta asistencia escolar, ya que, Argentina registra una tasa del 97% entre los jóvenes de 15 y 16 años, la segunda más alta de la región, detrás de Chile (99%). Sin embargo, la inclusión educativa no se traduce en mejores resultados de aprendizaje ni en trayectorias escolares sin retrasos.

El país que encabeza el índice es Uruguay, donde 35 de cada 100 estudiantes cursan tiempo y forma, seguido por Chile, con 34. Brasil alcanza 25 y Perú, 23, mientras que México y Colombia registran 20. Argentina queda por encima de Ecuador (14) y Paraguay (7).

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La evolución argentina muestra un retroceso sostenido. En el año 2009, el 26% de los adolescentes llegaba a los 15 años con la escolaridad y los conocimientos esperados. La proporción bajó al 23% en 2012 y 2018, cayó al 22% en 2022 y llegó al 19% en 2025, el valor más bajo de la serie.

En ese mismo período, la asistencia escolar de los jóvenes de 15 y 16 años aumentó del 90% al 97%. Además, el 21% de los estudiantes de 15 años cursa un grado o año inferior al correspondiente a su edad, una proporción que había descendido al 16% en 2022, pero volvió a subir en 2025.

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El estudio compara las trayectorias escolares y los resultados de aprendizaje en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, a partir de datos de las pruebas PISA y encuestas de hogares. Para integrar el grupo de estudiantes que avanzan «en tiempo y forma», los adolescentes deben estar escolarizados, cursar el año correspondiente a su edad y alcanzar al menos el nivel 2 de desempeño en Lectura y Matemática.

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