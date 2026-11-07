“El año pasado me diagnosticaron dislexia. Empecé a buscar herramientas para poder utilizar a la hora de estudiar y no encontraba ninguna”. Así comenzó DLEXIA, una aplicación que nació de una dificultad personal y que hoy busca facilitar el recorrido académico de otras personas.

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“Al ir metiéndome más en el tema y darme cuenta de la cantidad de personas que tenían dislexia, me sorprendió que todavía no existiera una aplicación que utilizara inteligencia artificial para personas con esta condición”, explicó a El Marplatense.

La iniciativa tomó forma a partir de una necesidad concreta: encontrar una manera de abordar textos extensos, con vocabulario nuevo y contenidos teóricos, que muchas veces le exigían releer varias veces para alcanzar una comprensión adecuada.

La plataforma permite importar materiales de estudio, ya sea manualmente o mediante archivos PDF, y modificarlos de acuerdo con las necesidades de cada usuario. “Tenés las funciones básicas, que son cambiar la tipografía, el interlineado, el color y el contraste. Después podés asignarle un color a cada letra, separar las palabras en sílabas y utilizar pictogramas”, detalló Sol.

También cuenta con un glosario para consultar el significado de palabras durante la lectura y herramientas para generar resúmenes y esquemas. Una de las funciones que destacó es el acompañamiento visual mediante audio: “Te va leyendo el texto que cargaste y te va marcando las palabras para que puedas seguir esa lectura. Además, podés regular la velocidad”.

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Sol conoce de primera mano las dificultades que intenta atender con su desarrollo. “La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente a la lectura. En mi caso, me cuesta mucho leer textos de la facultad que son muy extensos o tienen vocabulario nuevo. Tengo que releerlos varias veces para poder tener una comprensión correcta”, contó. Por eso, aunque cursa una carrera con una fuerte orientación práctica, utiliza DLEXIA especialmente en materias como Derecho y Economía.

La aplicación fue lanzada el 8 de octubre, en coincidencia con el Día Internacional de la Dislexia. Se trata de una plataforma web que puede utilizarse desde computadoras, tablets y celulares. “Se pensó también para niños, para que no tengan esta necesidad de estar con un celular en la mano”, explicó.

Actualmente está disponible en español e inglés y se puede acceder a través de su cuenta de Instagram, @dlexia.app, donde también se encuentra el instructivo para utilizarla.

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Pero el proyecto no se limita al desarrollo de una solución tecnológica. Durante el proceso de presentación de la aplicación en distintos colegios, Sol encontró una problemática que considera todavía pendiente: la falta de información sobre la dislexia y las formas de acompañar a quienes la tienen. “En todos los colegios me dijeron que hay varios chicos con dislexia. Se conoce un poco más, pero sigue habiendo desconocimiento”, señaló.

La joven también advirtió sobre la cantidad de personas que atraviesan dificultades sin contar con un diagnóstico. “Una de cada diez personas en Argentina tiene dislexia, así que hay muchísimos que no están diagnosticados”, afirmó.

En ese sentido, relató que muchas veces los problemas de lectura pueden interpretarse erróneamente como falta de capacidad o de esfuerzo. Además, explicó que existe un componente hereditario: “Pasa mucho que los niños se hacen el diagnóstico y, a partir de eso, el padre se da cuenta de que a él también le pasaban las mismas cosas. Y termina haciéndose un diagnóstico a los 40 o 50 años”.

En el ámbito educativo, consideró que existen herramientas y una ley que establece adecuaciones para estudiantes con dislexia, aunque su aplicación todavía encuentra obstáculos. “Lo que hay es desconocimiento. No se trabaja mucho”, sostuvo.

En su propia experiencia universitaria, tuvo que atravesar algunas situaciones incómodas porque sus docentes no contaban con suficiente información sobre cómo acompañarla. “Se supone que el docente sabe cómo tratar a una persona con dislexia, pero no siempre es así”, explicó.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, DLEXIA ofrece distintas modalidades. Cuenta con un plan gratuito de funciones básicas y una opción Pro, de $5.990, que incorpora las herramientas de inteligencia artificial para elaborar resúmenes y esquemas. También dispone de un plan Plus, pensado para familias, tutores y profesionales, que permite cargar materiales y hacer un seguimiento del progreso del estudiante. A eso se suma una alternativa institucional destinada a colegios y universidades.

El horizonte para 2027 es ampliar la disponibilidad de idiomas y llegar a otros mercados. Sol contó que ya recibió consultas de una psicopedagoga argentina radicada en Italia, interesada en utilizar la aplicación con sus pacientes, y de personas de Brasil. “La idea es ir agregándole idiomas para poder llegar a la mayor cantidad de países posible”, expresó.

Su objetivo, sin embargo, va más allá de expandir una plataforma. “Quiero que la aplicación llegue a todas las personas con dislexia para que puedan atravesar su camino académico de la manera más común, simple y sin frustraciones posible”, concluyó.