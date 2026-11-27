Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron en la localidad bonaerense de Canning a un ciudadano italiano de 34 años que contaba con un pedido de captura internacional mediante Notificación Roja de Interpol, emitida en octubre a requerimiento de la Justicia de la República Federal de Alemania por presunto narcotráfico internacional.

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El procedimiento fue ejecutado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de una causa iniciada a solicitud de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias y Patricia Cisneros, con el objetivo de dar con el paradero del acusado e investigar su presunta participación como intermediario en envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Alemania, con fines de extradición.

A partir de tareas de inteligencia criminal y diligencias encubiertas, el personal de la División Operaciones Federales logró establecer que el hombre buscado se ocultaba en una vivienda ubicada sobre la calle Alejandro R. C. Chirón, en Canning, provincia de Buenos Aires.

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Con las pruebas reunidas y ante la vigencia del requerimiento internacional, el titular del Juzgado Federal de Garantías Nº2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

Durante el operativo, que contó con la colaboración de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, se concretó la captura del sospechoso y se secuestró un teléfono celular, quedando el detenido y el elemento incautado a disposición del magistrado interviniente para avanzar con el trámite de extradición.

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