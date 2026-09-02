Tras los cuestionamientos del concejal de Unión por la Patria, Diego García, acerca de que el Municipio destina apenas $51.000 por cuadra para el arreglo de calles de granza, desde la Municipalidad rechazaron esas afirmaciones y explicaron que los recursos destinados a la infraestructura vial no se distribuyen de manera uniforme por cuadra, sino en función de las necesidades técnicas de cada intervención.

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García había cuestionado el uso de fondos provenientes de la Tasa Vial y señalado que existen barrios donde la maquinaria municipal no ha intervenido durante todo el año. En ese sentido, fuentes oficiales consultadas por El Marplatense, aseguraron que en lo que va del año ya se habrían mejorado “más de 4700 cuadras en distintos barrios del partido”.

Según datos del Presupuesto Operativo -excluyendo partidas de personal-, la inversión total asciende a $2.163.732.000,00, que contempla la adquisición de 100.000 toneladas de granza por un monto estimado de $1.500.000.000, calculadas a un valor de $15.000 por tonelada.

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A ello se suman $346.500.000 destinados a logística y transporte del material hacia los distintos frentes de obra en los barrios, y más de $144.000.000 orientados a la operatividad de la flota vial. Este último ítem incluye combustible (72.000 litros de gasoil), repuestos hidráulicos, reparación de cubiertas, mantenimiento de motores, servicios de gomería y reparación de maquinaria pesada.

Desde el Ejecutivo municipal también cuestionaron la interpretación de los cálculos difundidos por la oposición y señalaron que no es correcto dividir partidas globales de manera lineal por cuadra, ya que la ejecución vial depende de variables técnicas y logísticas.

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En ese sentido, remarcaron que el sistema de compra y aplicación de materiales no se realiza en formatos minoristas, sino a escala industrial, con provisión masiva de insumos, maquinaria y transporte garantizados.

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