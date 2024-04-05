La Tasa Vial recaudó 405 millones de pesos
El dinero aportado por las estaciones de servicio, con una tasa que incrementa el valor de los combustibles será destinada a arreglar las calles de la ciudad.
El dinero aportado por las estaciones de servicio, con una tasa que incrementa el valor de los combustibles será destinada a arreglar las calles de la ciudad.
YPF desató una polémica entre Pinamar y General Madariaga luego de que a este último distrito le cobraran por error una tasa vial.
La concejal de Acción Marplatense Eva Ayala se refirió a la presentación que hicieron para que se derogue el discutido impuesto. Ayer la Justicia declaró su inconstitucionalidad.
Según el escrito firmado por Mauro Martinelli no hay una doble imposición porque se trata de una “escisión” de la Tasa de Servicios Urbanos.
El Ministerio de Economía se presentó ante el máximo tribunal contra Lomas de Zamora, uno de que cobra una tasa sobre el precio de los combustibles.
El ministro de Economía lo destacó en la red social X, en medio de una polémica con municipios y tras la prohibición de cobrar tasas municipales en la factura de los servicios.
Acompañará a aquellas presentaciones judiciales que rechacen la implementación de este tributo. Son 23 distritos, entre ellos General Pueyrredon.
El fallo de la justicia se dio a conocer este viernes ante el pedido del legislador Guillermo Castello. La tasa impuesta por el Ejecutivo representa un 3% del precio neto de los combustibles que se suma a los ya existentes.
Lo indicó el diputado bonaerense Guillermo Castello. Además piden una cautelar para que “se suspenda” su aplicación.
La propuesta del intendente Montenegro, aprobada en el HCD y publicada en el Boletín Oficial, rige en todas las estaciones de servicio de Mar del Plata y Batán, para todo el transporte, con excepción del servicio de transporte local. Según Patricio Delfino, algunas petroleras absorberán ese costo.