En busca de incrementar y mantener la obra pública en la ciudad, el Ejecutivo local y varios puntos del país como Rosario, Neuquén, Tigre, Ituzaingó, Pilar y Almirante Brown, implementaron una nueva Tasa Vial mediante la adquisición de combustibles.

En el caso de Mar del Plata, este porcentaje antes existía en los impuestos aplicados como Servicios Urbanos sin embargo, se decidió eliminarlo de allí y sumarlo mediante el consumo de combustibles en estaciones de servicio y resulta un 1,86% por cada litro cargado.

De esta forma su pago solo lo realizarán quienes utilicen las calles con distintos rodados y además, no solo los marplatenses sino también quienes visitan la ciudad. Una alternativa para que la obra no sea costeada solo por los locales.

Sin embargo, el gobierno nacional en el camino de monitorear los precios y sus constantes aumentos, puso la lupa en los combustibles, particularmente en aquellos municipios que implementaron el cobro de dicha Tasa.

Asimismo, la aplicación de este impuesto despertó malestar entre los empresarios del sector porque aumenta los costos y desalienta las ventas en los surtidores en un contexto en que el consumo ya viene golpeado.

Sobre esto, el intendente Guillermo Montenegro explicó: “Nuestro caso con respecto a la Tasa Vial, es diferente en lo demás municipios porque cuando empezamos a trabajar en ello, lo que hicimos fue sacar un componente de la Tasa por Servicios Urbanos y lo empezamos a aplicar desde ese lado”.

"Antes se tenía la Tasa donde se cobraba el arreglo de las calles pero lo sacamos. Ese componente nuevo de cobrabilidad en el combustible, solo lo pagan los que tienen auto si cargan y además, en Mar del Plata, los turistas que vienen a visitar porque usan las calles locales", afirmó.

Y agregó: "Con lo cual, es diferente en cuanto a que no está la composición porque sino sería un doble impuesto porque se sacó de la TSU sino que además, lo que decimos es que los turistas usan nuestras calles, siendo así más equitativos. Solo lo pagan quienes usan las calles con sus vehículos siendo que solo se va a usar para ese arreglo".

"Los últimos años de gobierno nacional, Mar del Plata no tuvo obra pública. Nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto para ver cuáles son las que pueden generar una potencia diferente en la región, no solo a nivel local y esto también lo hablamos con el Ministro del Interior. Pensando en un área productiva y por eso seguiremos viendo cómo lo podemos hacer juntos. La Argentina que quedó es muy mala porque durante los últimos cuatro años hicieron cualquier cosa. Esta es la realidad y la que nos toca es dura. Nosotros no estuvimos beneficiados, nos pusimos creativos para llegar a generarla por medio de los privados y lo vamos a seguir haciendo", concluyó el jefe comunal.