Una decisión comercial de YPF desató en las últimas horas una fuerte polémica entre los municipios de Pinamar y General Madariaga, luego de que se detectara el cobro de una tasa vial del 3% en una estación ubicada en este último distrito, donde ese tributo no existe.

Ads

El conflicto surgió tras la reciente apertura de una estación de servicio de YPF en el cruce de las rutas 74 y 11, en Madariaga. Vecinos y automovilistas advirtieron que los precios de los combustibles eran más altos que en otras estaciones de la ciudad, una diferencia que coincidía exactamente con el porcentaje de la tasa vial que sí rige en Pinamar.

Desde la Municipalidad de General Madariaga expresaron su preocupación y cuestionaron el recargo aplicado. “El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que reclamaron explicaciones formales a la petrolera.

Ads

Puede interesarte

Según versiones difundidas por medios locales, la decisión estaría vinculada a reclamos de concesionarios de YPF en Pinamar, quienes habrían denunciado una fuerte caída en las ventas ante la migración de conductores hacia Madariaga, donde los precios eran más bajos. El planteo habría llegado a la conducción de la empresa, encabezada por Horacio Marín.

En ese marco, desde el municipio que gobierna Esteban Santoro también exigieron precisiones sobre el destino del dinero recaudado por el recargo: si sería transferido a Pinamar o si quedaría como ganancia de la nueva estación. La falta de información oficial alimentó aún más la controversia.

Ads

El episodio reavivó además el debate sobre la carga impositiva en el precio de los combustibles. Desde Madariaga recordaron que más del 90% de los impuestos que inciden en el valor final de la nafta corresponden a Nación y provincias, mientras que los municipios representan solo una porción menor, en contra de una creencia extendida que suele responsabilizar a los distritos locales.

Fuente: Diputados bonaerenses