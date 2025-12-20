El partido bonaerense aparece entre los distritos con mayor incidencia de tasas municipales en el precio final de los combustibles, de acuerdo al relevamiento publicado en el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una nueva herramienta que expone cómo impactan los tributos locales en distintos sectores de la economía.

Según los datos oficiales, Mar del Plata aplica una tasa vial del 3% sobre los combustibles líquidos y el GNC, ubicándose en el nivel más alto del ranking provincial y compartiendo ese escalón con muy pocos municipios.

Desde el sector de las estaciones de servicio señalaron que la Tasa Vial afecta la operatoria diaria, al obligarlas a cumplir un rol administrativo que excede su actividad comercial habitual.

El esquema implica cobrar el tributo, recaudarlo, administrarlo y depositarlo, lo que suma una carga operativa adicional al funcionamiento del sector. En ese marco, aclararon que las estaciones actúan únicamente como agentes de percepción.

“El costo se traslada en su totalidad al consumidor”, indicaron, al detallar cómo se compone el precio en surtidor. Como ejemplo, explicaron que un litro de nafta súper, cuyo valor ronda los 1.666 pesos, tiene un 67,35% correspondiente al precio sin impuestos, mientras que el resto se distribuye entre distintos gravámenes nacionales y locales.

Entre esos tributos se encuentran el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que representa alrededor del 15,5% del precio final, el Impuesto al Dióxido de Carbono y el IVA, que se aplica sobre el precio neto. A ese esquema se suma la Tasa Vial, calculada como un 3% sobre el precio sin impuestos, lo que equivale a cerca del 2,02% del valor final que paga el consumidor.

A las críticas se sumó el sector de los taxistas. El referente Donato Cirone cuestionó con dureza la aplicación de la tasa en el distrito y puso en duda su destino. “La tasa que hoy se les cobra a los combustibles, supuestamente destinada al mantenimiento de las calles, no se está utilizando para ese fin”, afirmó.

Según sostuvo, “las calles están en muy mal estado, los barrios se encuentran abandonados por el Estado municipal”, y advirtió que la presión tributaria “no se traduce en mejoras concretas para quienes trabajan todos los días en la calle”.