A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le pidió al Ejecutivo local que evalúe la posibilidad de aplicar recursos provenientes de la tasa vial para tareas de pavimentación, engranzado y mejoramiento de la calzada en el polígono delimitado por las calles 12 de Octubre, Vértiz, Cerrito y la avenida De los Trabajadores.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada kirchnerista se explicó que “la tasa vial tiene por objeto específico el financiamiento de proyectos de infraestructura y mantenimiento de la red vial en General Pueyrredon, garantizando que los fondos recaudados se apliquen directamente a la mejora de calles y caminos”.

En el proyecto, se puntualizó que en “el polígono comprendido entre las calles 12 de Octubre, Vértiz, Cerrito, y la avenida De los Trabajadores, en los barrios Puerto y Villa Lourdes, constituye una zona de alta circulación en la ciudad, combinando la actividad residencial con un intenso flujo de vehículos pesados y de carga, producto de la cercanía al Puerto de Mar del Plata”.

A su vez, se remarcó que “el constante tránsito de vehículos de gran porte y la falta de mantenimiento adecuado han provocado un deterioro significativo y progresivo de las calzadas en esta área, generando pozos, deformaciones e irregularidades que comprometen la seguridad vial”.

Y se denunció que “el mal estado de estas calles no solo dificulta la circulación de vehículos particulares, transporte público y logística portuaria, sino que también afecta la calidad de vida de los residentes, incrementando el riesgo de accidentes y el desgaste de los rodados”.

“La avenida De los Trabajadores y la calle Cerrito son arterias troncales utilizadas como vía rápida de conexión y salida del ejido urbano, siendo su correcto estado indispensable para el ordenamiento general del tránsito. En función de la naturaleza y urgencia de las obras requeridas en esta área, se justifica plenamente la solicitud de la aplicación directa de los recursos provenientes de la tasa vial a la concreción de un plan de mejoramiento vial intensivo”, sentenciaron desde el bloque opositor.