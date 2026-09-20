Una innovación tecnológica nacida en la ciudad busca marcar un antes y un después en la seguridad de los trabajadores del mar. Se trata de Poseidón, una plataforma de asistencia integral impulsada por emprendedores locales junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) que pretende erradicar la desprotección médica en alta mar.

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El proyecto "Mar Vital" nació tras analizar un duro diagnóstico sobre las condiciones de trabajo en los buques. "Surge de la idea del capitán Cristian Guillén, quien me comentaba que en solo tres meses murieron 11 tripulantes argentinos por caída al agua. No los encuentran a tiempo y ni siquiera pueden recuperar el cuerpo para que la familia pueda cobrar un seguro", explicó a este medio Axel Castaño, fundador de la empresa, en diálogo con El Marplatense.

A esa problemática se suma un esquema asistencial sumamente desactualizado. "La atención médica que reciben actualmente es por la ordenanza 06 del año 1982, la cual es por radioconsulta. Es un sistema muy antiguo que debe ser actualizado inmediatamente, ya que están falleciendo muchas personas a bordo", advirtió Castaño.

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Frente a este escenario, la iniciativa aprovecha la llegada del internet satelital a las embarcaciones para implementar un sistema integral de mensajería, videollamadas y geolocalización de flota. Además, cuenta con un fuerte entramado académico local: "Estamos trabajando con las facultades de Medicina, Ingeniería, Bioingeniería, Económicas, Ciencias Exactas y Humanidades de la UNMDP, que nos ayudan a desarrollar pulseras que miden los signos vitales en tiempo real", detalló el desarrollador, quien agregó que también incorporan herramientas de inteligencia artificial para sumar parámetros visuales durante la consulta médica en directo.

El desarrollo, que ya se encuentra debidamente registrado y patentado, representa una innovación inédita en la industria pesquera y naviera global. "Estamos buscando ganar visibilidad para poder conseguir los fondos que necesitamos para llevar adelante este proyecto. Nuestra idea es simplemente salvar vidas", añadió Castaño.

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